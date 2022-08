«Tundub, et 20 aastat koondisesportlase põlve on jalgades tunda,» kostis 41. mehena finišijoone ületanud Fosti esimese asjana Eesti ajakirjanike ette ilmudes.

«Ma ei saanud end ideaalsesse seisu jalgade osas ning paraku pole ka kvaliteettrennid pannud mu silma särama. Eks neid raskemaid perioode on varemgi ette tulnud, mistõttu üritasid endale meelde tuletada, et siis oled suutnud võistlustel ennast siiski realiseerida, kuid tundub, et püssirohi on hakanud ikkagi otsa saama,» kostis 39-aastane staier.