Eesti vastu viieaastast koondisepausi lõpetav Porzingis kirub vormi

Lätil on head võimalused pääseda 2023. aasta MMile. Nimelt hoiab Läti enne vahegrupi algust tabelis kolme võidu ja ühe kaotusega teist positsiooni (võidud ja kaotused tulid kaasa esimesest ringist – toim). MMile pääsemiseks on vaja mahtuda kuueliikmelises alagrupis kolme parema sekka. Läti kohtub MM-valiksarja vahegrupis kaks korda Türgi, Kreeka ja Suurbritanniaga.

Porzingise sõnul on tal hea meel tagasi koondises olla. Kuna NBA hooaja ettevalmistuslaagrid algavad alles seitsme nädala pärast, pole lätlane veel kuigi heas vormis. «Mul on veel mõned päevad aega. Tunnen end hästi, kuid mu pulss on kõrge. Mul oleks rohkem võhma vaja. Poleks halb, kui meil oleks veel mõni kontrollmäng,» lausus ta.