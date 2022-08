Serbia peatreener Teodosici väljaarvamisest: ma ei saa talle pakkuda staatusele vastavat rolli

35-aastane Teodosic on Serbia koondist esindanud viisteist aastat ega ole jäänud sugugi liiga vanaks. Ta vedas kevadel Bologna Virtuse EuroCupi võitjaks ning valiti finaali väärtuslikemaks mängijaks. Ta on riigi koondise aidanud nii olümpiamängudel, maailma- kui ka Euroopa meistrivõistlustel hõbemedalini.

Musta huumorit tehes võib küsida, et miks Pešic ta EM-koosseisus välja arvas, sest Eestiga Serbia ju alagrupis ei kohtu. Selle ütluse point on asjaolus, et Teodosic ja Serbia koondis on kahel korral Eestile kaotanud. 2013. aasta EMi valiksarja Tallinnas peetud mängus saime 88:81, 2019. aasta MM-valiksarjas aga samuti kodus 71:70 võidu.