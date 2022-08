Norra suusakoondise treener vaidles venelastele vastu

«Mis puudutab konkurente, siis meil on rootslane William Poromaa, kes on teinud suure arengu ja jätkab arenemist. Sama lugu kehtib soomlase Iivo Niskaneni kohta, kes tegi mullu väga hea hooaja. Sprindis on meil prantslane Richard Jouve, kes võitis mullu väikese kristallgloobuse. Seega puudub oht, et meil poleks konkurente,» lausus ta väljaandele Fondo Italia.

Küll aga soovib Nossum, et Venemaa sportlased saaksid järgmisel hooajal võistelda. «Ma loodan, et nad tulevad sel aastal tagasi. See tähendaks, et sõda Ukrainas on läbi. See on kõige tähtsam. Fakt, et tegemist on meie suurima rivaaliga, on teisejärguline.»