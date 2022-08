Peast mädanev Manchester United purustab antirekordeid

Manchester Unitedi jalgpalliklubi kodustaadionit Old Traffordit kutsutakse hellitavalt kui «Theatre of Dreams» ehk eestikeelde tõlgituna unistuste teatriks. Ometi võib see klubi toetajatele tunduda praegu pigem õudusunenägude teatrina, sest just nii keeruline on meeskonna seis.