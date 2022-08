Algas kohtuprotsess kaheksas vägistamises süüdistatava jalgpallitähe üle

Lisaks kaheksale vägistamisele on süüdistab prokuratuur Prantsusmaa jalgpallurit ühes vägistamiskatses ja ühes seksuaalses rünnakus. Süüdistuse kohaselt on kuriteod toime pandud seitsme naise vastu ajavahemikus oktoober 2018 kuni august 2021.

Prokuratuuri esindaja Timothy Cray pöördus esimesel kohtuistungil vandekohtu poole järgmiselt: «Süüdistus on lihtne. Sellel on väga vähe pistmist jalgpalliga. See on hoopis üks järgmine peatükk ühest väga vanast loost – mehest, kes vägistab ja ründab seksuaalselt naisi, sest arvab, et on neist võimsam ning suudab sellest puhtalt pääseda.»