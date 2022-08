Tondi maneeži avarused

Aga see tall ja väljak kadusid varsti, võib-olla oligi see vaid suvebaas, kuni Tondil ei olnud leitud välisväljakuks kohta või ei olnud maneežigi endale saadud. Pärast sõda olevat käinud kõva konkurents maneeži kõrval asuva autobaasiga, millele oli töökojaks ruumi vaja. Aga Eesti ratsaspordi heaks palju teinud polkovnik Evald Nõmm, hilisem veterinaariaprofessor oli siis veel mundrikandja ja tegi selgeks, et siin on mängus armee huvid. Tondi jäi ratsanikele ja on tänini Tallinna lastele tähtsaim koht. Väga kaua, kuni 1976. aastani oli see aga ainuke maneež Eestis ja andis mõnel aastal kogu Eesti koondvõistkonna. Eesti iseseisvuse alguseks oli meil 5 maneeži, nüüd on neid umbes 60. ja ükski neist ei ole väiksem kui Tondi maneež. Tondi avarusest on oleme jõudnud palju suurematesse avarustesse Eesti ratsaspordi jaoks.