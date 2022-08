PM MÜNCHENIS ⟩ Kleemeier loodab nüansside abil EMil üheksa aastat püsinud Eesti rekordit ohustada

Tartu Kalevis noorte kergejõustikutreenerina tegutsev Kleemeier julges juba talvel välja öelda, et tema tänavuse hooaja eesmärk on 400 meetri tõkkejooksus EM-pilet teenida. Arvestades, et ta on Münchenis kohapeal, siis kas hooaja võib juba kordaläinuks lugeda või sõltub see ikkagi siin näidatust?