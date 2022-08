Prantsusmaa portaal leiab, et Tänaku Hyundaist lahkumine oleks WRC-le suurepärane

Auto Hebdo kirjutab, et Tänak on M-Sport Fordi meeskonna omaniku Malcolm Wilsoniga väga heades suhetes ning tema liitumine Suurbritannia meeskonnaga uuel hooajal poleks eriline üllatus. «Samas on teel mõned takistused. Seni on Puma Rally1-auto hästi käitunud vaid Sébastien Loebi käe all ning auto vastupidavus on tekitanud küsimusi,» kirjutab Auto Hebdo.