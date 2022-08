Kuldmedali eesmärgiks seadnud Tiisaar ja Nõlvak alustasid EMi võidukalt

Esimene geim kulges tõusude ja mõõnadega, päris alguses pääsesid põhjanaabrid silmapilguks 1:0 ja 2:1 ette, aga mõned pallivahetused hiljem oli tablool juba meie eduseis 6:2. Tundus, et Eesti sai initsiatiivi ja hoiab vastased turvalises kauguses, aga visad soomlased näitasid kõikide pallivahetuste ajal uskumatult visa kaitsemängu ja nii sulas vahe 9:8 peale, kirjutas volley.ee.

Siis uuesti korralik 14:9 edu meile, aga ometi hetk hiljem taas napp 15:14. Sealt edasi kulges mäng punkt-punktis, aga päris viigini sitkelt kaitses mänginud vastaseid siiski ei lastud. Viimane ärev hetk oli seisul 19:18, aga mängumeeste punktidel enam liigselt ei väristatud ja geimivõit 21:19 Eestile.

Teine geim kulges algusest lõpuni Eesti mängijate kontrolli all. Saime 4:0 spurdiga minema, seejärel võtsid soomlased mõtlemisaja, peale mida said kohe ka oma esimese punkti geimis, aga suurt pilti see ei muutnud. Soomlased jätkasid raskete pallide üles toomist, aga Tiisaar ja Nõlvak suutsid vastaste rünnakuid blokk-kaitses väga hästi kontrollida ja kuigi geimi keskpaigas sulas vahe korra ka vaid 1-punktiliseks, siis ülearu ärevaks seisu ei lastud. Geimi ja sellega ka mängu saatus otsustatigi seisult 13:12 kui Eesti võttis 5 punkti järjest ja siis juba vormistas numbritega 21:15.