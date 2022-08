Meedia: Arsenal hoiab Heina esindusmeeskonda kutsumisega kokku miljoneid

Arsenali peatreener Mikel Arteta on selgesõnaliselt öelnud, et tahab oma meeskonda 22 väljakumängijat ja kolme väravavahti. Football London kirjutas, et kuna varuväravavahiks taandatud Bernd Leno müüdi Fulhami ja Runarsson ning Arthur Okonkwo on hooajaks välja laenatud, siis vaatabki Arteta eestlase poole.

«Isegi Leno, Okonkwo ja Runarssoni lahkumise korral on ebatõenäoline, et Arsenal sukeldub tagasi üleminekuturule, et uue väravavahiga lepingut sõlmida. Selle asemel on peaaegu kindlasti plaan nooruke Karl Hein ametlikult põhimeeskonna meeskonda ülendada,» kirjutas väljaanne. Nii hoiab Londoni klubi kokku miljoneid Inglise naelu.

Seni toimunud kahes Inglismaa kõrgliigakohtumises on väravavahina alustanud inglane Aaron Ramsdale ning pingil on istunud ameeriklane Matt Turner. Esindusmeeskonnas kinnitamata andmete särki numbriga 31 kandma hakkav Hein hakkab koha nimel võitlema just eelpool mainitud kahe mängijaga.

20-aastane Hein laenati talvel Inglismaa esiliigas mängivasse Readingusse, kus eestlane mängis viies kohtumises, ent sai siis vigastada ja naasis Arsenali.