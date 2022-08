28-aastane MK-sarja üldvõitja sai insuldi ja jäi vasakust silmast osaliselt pimedaks

«Sain Peruus puhkusel olles insuldi. Arvasin, et see on tavapärane migreenihoog ja läksin tagasi voodisse. 28-aastaselt sa isegi ei mõtle insuldist. Kuna mul ei hakanud parem, siis läksin esimese lennukiga tagasi Viini ja sain diagnoosi.

Jäin vasakust silmast suures osas pimedaks. Õnneks on see praegu ainus sümptom. Aga see on ikkagi jama. Arstid ütlevad, et osa nägemisest võib taastuda, aga pole midagi kindlat. Isegi kui see juhtub, siis on selgusetu, kas autoga sõitmine ja bobisõit on enam kunagi minu jaoks võimalikud,» kirjutas teisipäeval 29. sünnipäeva tähistanud Beierl.