Võrkpallitreener Rainer Vassiljev paneb end proovile neljandas välisliigas

Vassiljev ütles klubi kodelehele antud intervjuus, et on Pafiakose kõrgetest eesmärkidest teadlik. «Minu eesmärk on kasutada meeskonna elavjõudu, et saavutada väljakul parim tulemus. Selline on minu filosoofia treenerina ja selle poole olen ma alati püüelnud – mängida iga päev paremat võrkpalli ning teha palju rasket tööd,» ütles 39-aastane eestlane.