PARC FERMÉ ⟩ Tänaku liitumine M-Spordiga on rumal jutt, Hyundai veab kaasas lisakilosid

Belgia ja Prantsusmaa ralliportaalid kirjutasid, et Soome ralli võitnud Tänak pole enam Hyundais õnnelik ja on valmis liituma oma endise tiimi M-Sportiga. «Parc fermé» tegijad Henry Lääne, Christopher Krutto ja Karl Mihkel Eller arvasid, et pigem jätkab Tänak Hyundais ka järgmisel hooajal.

Lisaks võeti luubi alla Hyundaid vaevavad probleemid ning hiljuti päevavalgele tulnud fakt, et nende ralliauto on konkurentidest 30 kg raskem. See tähendas, et näiteks Soomes kaotati kilomeetri kohta 0,1 sekundit. Kogu ralli peale võetuna tegi see 30 kaotussekundit. Kuidas kavatseb tiim sellest võitu saada?