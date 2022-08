Erki Nool: vägev, et kaks meie kümnevõistlejat nii tipus on

«Teivashüppe ajal oli juba selge, et üks medal siit Eestile tuleb. Küsimus oligi, kas selle toob koju Janek Õiglane või Maicel Uibo. Pigem tundus, et Õiglane. Iseenesest on vägev, et kaks meie meest nii tipus on,» kommenteeris Nool Postimehele teisipäeval lõppenud kümnevõistlust.