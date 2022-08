Ultrasportlane Rait Ratasepp võtab ette järgmise suure katsumuse

Ratasepp on katsumuse planeeritud novembrikuusse. Enne seda käib Ratasepp ära Šveitsis, kus stardib viiekordsel ultratriatlonil. Tema eesmärk on läbida viiel järjestikusel päeval iga triatlon (3,8 km ujudes, 180 km rattal ja 42,2 km joostes) alla kümne tunni ja alistada maailmarekord.

Ratasepa sõnul on eesootav katsumus tema vaimule äärmiselt tähtis. «Kui pärast 40-kordset tundsin, et vajan ultratriatlonist pausi ja rohkem taastumisaega, siis korraldasin samuti endale jooksuväljakutse, läbides kuues Eesti linnas 20 järjestikusel päeval 20 maratoni vähem kui kolme tunniga. 2021. aastal 60 päevaga läbitud 60 triatlonit oli aga katsumus, millest vaimne väljatulek kestab senini. Seepärast panen uuel hooajal end proovile ultrajooksus,» rääkis Ratasepp pressiteate vahendusel.

Ta püüab kaheksa Kanaari saart läbida nii kiirelt kui võimalik ning näeb, et takistusteta võiks see juhtuda umbes kümne päevaga: «Ma ei alahinda seda katsumust ja tean juba ette, kui füüsiliselt ja vaimselt keeruline see tuleb. Juba mäest alla jooksmine on sageli ülespoole jooksmisest keerulisem ja tehnilisem.»