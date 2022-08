Toyota tiimiboss Latvala avaldas, kes tema arvates peaksid järgmisel hooajal sõitjatest jätkama

«Ogier on mulle öelnud, et ta tahaks järgmisel aastal Monte Carlos sõita. Me oleme sellest rääkinud, aga midagi pole veel kindel,» rääkis Latvala Rallit.fi-le.

«Ma arvan, et see oleks hea võimalus. See lahendus on meie jaoks ju sellel hooajal hästi töötanud. Katsuta saaks jälle sõita täishooaja. Aga jällegi, need otsused tehakse Jaapanis. Mul pole siin sõnaõigust,» arutles Latvala.