Hooaega kohutavalt alustanud Manchester Unitedi vastu tunneb huvi Briti miljardär

Bloomberg kirjutab, et Manchesteri klubi omanikud on valmis osa klubist maha müüma, ning Ratcliffe on selle pakkumise vastu huvi üles näidanud.

«Kui klubi on müügiks, siis on Jim kindlasti huvitatud. Me vaataks kindlasti üle võimalused pikaajaliseks koostööks meeskonnaga,» ütles miljardäri pressiesindaja The Timesile.

Ratcliffe on Ineose kemikaalide kontserni esimees ja tegevjuht, mille ta asutas 1998. aastal. Tema kogu varanduse väärtuseks hinnatakse 12,9 miljardit USA dollarit.

Unitedi hooaja algus uue peatreeneri Erik ten Hagi käe all on olnud katastroofiline. Kahes esimeses voorus on saadud kindlad kaotused ning vastastele on löödud vaid üks värav.