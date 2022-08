Tunnustatud ralliekspert: Tänak on Neuville'ile surve peale pannud

«Kümme päeva tagasi tegi Ott Tänak Hyundai i20 N Rally-1 masinaga midagi väga erilist. Ta võitis nelja Toyotat nende enda tagahoovis Soomes. On võimatu, et eestlase edu ei pane Neuville'ile selleks nädalavahetuseks survet peale,» kirjutas ralliajakirjanik.

Evansi sõnul on ei julgenud belglane Soomes absoluutselt mingeid riske võtta.

«Neuville loobus varakult Soomes võitlusest. See polnud tema ralli. Ta hoidis ennast Belgia etapiks. Nüüd on see käes,» jätkas Evans.

Neuville on pärit ralli toimumispaiga Ieperi linna lähedalt.

«Hea uudis Belgia rallifännidele on see, et Neuville suudab olla suure tõenäosusega sama pühendunud, kui Tänak eelmisel etapil,» ennustas Evans.

2021. aasta oli esimene kord, kui Belgia etapp autoralli MM-sarja kalendrisse mahtus. Kuna tegu oli sõitjate jaoks uue etapiga suutis Neuville oma koduväljakueelist ära kasutada ja kindla rallivõidu võtta. Edu järgmise konkurendi Craig Breeni ees jäi koguni 30,7 sekundit.

Toyota tehnikadirektori Tom Fowleri sõnul on nad mõnele belglase nipile jälile saanud, ning suudavad see aasta talle rohkem konkurentsi pakkuda.