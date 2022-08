ANALÜÜS ⟩ Võrkpallikoondise EM-pilet tuli, kuid küsimused jäid

Peatreener Fabio Soli ütles pärast mängu, et terve suve rassinud koondislastest nõudis Kuldliiga palju energiat ning valikturniir oli raske. «Üritasin aidata kõige kogenumatel meestel vormi tagasi tulla, aga ilmselt ootasime me neilt liiga palju, nagu me täna (kolmapäeval – toim.) esimeses geimis ka nägime,» viitas ta kahele raudvarale, Rene Teppanile ja Robert Tähele, kes ei suutnud meeskonda kaotusest päästa.