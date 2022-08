PM MÜNCHENIS ⟩ Katrin Klaup: Eesti treenerid on kvaliteetsemad kui Rootsis, siin on materjali lihtsalt rohkem

2006. aastal, kui olite ligi kümme aastat Rootsis olnud, ütlesite, et olete selle aja jooksul teinud põhiliselt «riigipööret kasvatustöös». «Rootsi demokraatia tähendab, et lapsele ei tohi midagi öelda, aga tema võib öelda ja nõuda kõike,» sõnasite toona.

Kui ma Rootsi tulin, siis esimesel võistlusel lihtsalt jahmusin. Seal oli nii, et kümneaastane laps, kes oli just kaotanud, pildus naelikuid ja karjus ema peale: «Sa ju lubasid, et ma võidan!» Selliseid situatsioone on siin päris palju ning see tuleneb kõik Rootsi kasvatussüsteemist ja demokraatiast.