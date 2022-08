Möödunud aastal liidrisärki hoidnud Taaramäe peab tänavu Vueltal taas imet lootma

Intermache Wanty Gobert’ tiimis võistlev eestlane on Vueltal osalenud viiel korral ja kahel korral noppinud sealt ka katsevõidu. Möödunud aastal hoidis ta korra ka liidrisärki, kuid üldarvestuse eest ta sõitma lõpuks ei hakanud.

«Eelmisel aastal krabasin haruldase võimaluse katsevõit noppida ja kanda suurtuuri liidrisärki. Minusuguse ratturi jaoks, kes peab ründama, peavad juhtuma imed, et selline duubel realiseeruks,» rääkis Taaramäe võistkonna kodulehe vahendusel.

«Üldarvestuse liidrid peavad võistluse alguses andma vabadust, kui vahed on veel tagasisõidetavad. Sellel Vueltal on samuti võimalusi varajasteks äraminekuteks, kus on võimalik katsevõitude eest võidelda,» jätkas ta.