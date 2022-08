PM MÜNCHENIS ⟩ Nõlvak–Tiisaar: vihase publiku ees mängimine andis meile juurde

Mõlema geimi käekäik oli sarnane. Alguses kulgeti punkt-punktis, seejärel said ette sakslased – avageimis 13:11 ning teises 12:8 –, ent mõlemal puhul sulas see kui kevadine lumi ning päris mänguks lõpuks ei läinudki.

«See on võrdlemisi tavapärane,» leidis Tiisaar pärast kohtumist. «Harva juhtub see, kui esimesest punktist kohe eest ära kihutame. See ongi rohkem vastase tundmaõppimise hetk. Saad vaikselt ka ise käima, kuidas blokk-kaitse ja rünnakurütm on, vaatad, kust tulema hakkab, ning siis jõuavad kätte mängumeeste punktid.»