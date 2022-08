Avalikustati õõvastavad kaadrid Venemaa raketirünnakust, milles hukkus Ukraina kergejõustikutähe ema

«Mu ema oli siin üksinda. Mina lahkusin enne raketirünnakuid, ent naabrid helistasid, et midagi halba on juhtunud. Tulin koos päästjatega ning leidsime ema surnukeha,» lausus poeg Jurõ Ukraina meediale.

«Venemaa väed ründavad lihtsalt tsiviilisikuid. Nad küll väidavad, et siin on mingid sõjarajatised. Millised neist? Kas kortermaja on sõjarajatis?» lisas poeg.

«Kõige olulisem on hetkel, et maailm seisaks ühiselt selle olukorra vastu. Me elame 21. sajandil ja ühtäkki toimub selline sõda. Selle asemel et rahus elada, hoopis sõdime. Ukraina inimesed vaevlevad praeguses olukorras ja ei tea, kui paljud peavad veel kõiges kannatama,» lõpetas poeg sõnavõtu.