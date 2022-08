Ukraina koondise seljatanud vollekoondise peatreener: tehtud töö on vilja kandmas

Nägid seega platsil sellise suhtumisega võistkonda, mida oled otsinud?

Kuidas võrdled Hõbeliiga turniiri ja suve teist poolt, kus kõige suurem edasiminek on olnud?

Saad nüüd rahuliku südamega Prantsusmaale klubi juurde naasta ja kevadel juba EMile mõeldes uuesti alustada.

Minu sees on hetkel kolm tunnet. Üks on suur kurbus, sest suvega kasvas Eesti ja siinsed inimesed tugevasti mulle südame külge. Kui oled ühes kohas nii pikalt, tekib ikka selline teise kodu tunne ja nüüd ei saa ma tükk aega siia tulla. Teine tunne on õnne tunne selle üle, kuidas suutsime suve lõpetada, olen õnnelik treener, et sain võimaluse siin tööd teha. Ning kolmas uhkus, olen väga uhke, kuidas see grupp on endast kõik andnud ja pingutanud. Ja et mängijad on leidnud üles eneseusu, et suudame hästi mängides saavutada võite ka väga tugevate võistkondade üle. Sellest eneseusust oli meil alguses kõige rohkem puudu.