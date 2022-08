Toyota pealik Latvala Rovanperä karmist avariist: teadsin, et see võib ühel hetkel juhtuda

Rovanperä võitis Belgia MM-ralli avakatse ning näis, et kõik käib jälle tema tahtmist mööda. Siiski lõppes soomlase võistlus enne kui see õigesti alatagi jõudis. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala kommenteeris otse-eetris Rovanperäga juhtunut.

«Meestega on kõik korras, see on peamine,» alustas ta. «Alati kui auto käib üle katuse, pole asi tegelikult nii hull. See on parem, kui otse vastu kivi põrutada. Pehmem tulemus.»

Mis võis juhtuda? «Tundub, et äkki oli tema auto alajuhitav. Ta sai ilmselt augule pihta, sest hiljem enam kraavi polnud. Aga siin on see üsna tavaline, sest kraavid on teravad ja kui sinna sõidad, ongi mäng läbi.»

Reporter uuris, kas noormehe võis rivist välja lüüa katse alguse edasilükkumine. Tiimiboss sellega ei nõustunud.

«Ma ei usu, et see midagi mõjutas. Kui hooaega vaadata, siis Kalle on teinud kaheksa väga head rallit. Iga maailmameister teeb vähemalt ühe vea. Keegi ei tee ideaalset hooaega. Isegi Ogier ei teinud. Teadsin, et see võib ühel või teisel hetkel juhtuda,» arutles Latvala, kes ei osanud veel öelda, kas Yaris saadakse korda.