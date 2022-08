MM-hooaja valitseja Rovanperä selgitas oma õnnetuse tagamaid

Soomlane alustas rallit suurepäraselt. Ta võitis kohe avakatse, ning haaras 2,5-sekundilise edu Elfyn Evansi ees. Teisel katsel sai aga autoralli MM-sarja üldliidri sõit karmi lõpu.

See, kui palju auto õnnetuses kannatada sai ja kas homme saadakse uuesti starti tulla, pole veel soomlase sõnul selge.

«Meiega on kõik korras. Vaatasime auto veidi üle. Raske öelda, kas sellega on kõik hästi. Eks kuuleme täpsemalt, kui mehaanikud masina üle vaatavad,» rääkis Rovanperä.

Teise katsel ei lastud soomlast ajakava järgi määratud hetkel rajale. Jäi segaseks, miks start viibis. Igastahes olid nii Rovanperä kui ka tema kaardilugeja Jonne Halttunen olukorrast häiritud ja karjusid üsna valjuhäälselt kohtunike peale. Siiski ei uskunud Toyota piloot, et stardi viibimine oli õnnetuse põhjuseks.

«Olime 10 km rajal olnud, stardi edasilükkamine ei tohiks enam segada. Muidugi see jama polnud meeldiv. Ei teagi, millest see tekkis. Aga see ei seganud meid enam avarii hetkel,» tõdes Rovanperä.