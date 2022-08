Karm uudis Eesti sportlastele: järgmise kergejõustiku MMi normid on hirmkõvad

Meeste kümnevõistluse normiks on pandud hirmkõvad 8460 punkti. Viimase kolme hooaja jooksul on selle summa eestlastest kokku kogunud vaid Karel Tilga, kes tegi 2021. aasta kevadel USAs isikliku rekordi 8484 punkti. Värske EMi pronksimehe Janek Õiglase isiklik rekord on näiteks 8405 punkti.