Koondise kapten Vene Treieri vigastusest: see oleks meile EMiks valus pauk

«Eks ole näha, kuidas see Kaspari seis on, aga esmapilgul hea ei tundunud. See oleks meile väga valus pauk. Kahjuks sellised asjad juhtuvad. Äkki keegi teine kasutab siis oma võimaluse ära,» rääkis Vene murelikult.

Vene sõnul pole ta kindel, kas kolmandal veerandajal tekkinud mõõn oli tingitud Treieri vigastusest vahetult enne esimese poolaja lõppu.

«Ise tahaks mõelda, et see ei löönud meid rivist välja, aga teise poolaja alguses see mõõn tuli. Ise ei saanud palle korvi ning kaitses ei õnnestunud vastaseid kinni saada. Ka mängudes, mille me vahepeal võitsime, tulid mõõnad sisse, aga need olid lühemad. Kaotusseisust tagasi jõudmine võtab jube palju energiat. Selles peame kuidagi paremaks saama,» analüüsis koondise kapten.

Vene arvates ei olnud Läti klassilt liiga palju üle Belgia ning Bosnia ja Hertsegoviina meeskondadega võrreldes, keda eelmisel nädalal Tartus võideti.

«Mõned mängijad on parema klassiga. Seis ei jäänud teab mis hull. Ses mõttes oli hea, et saime end jälle proovile panna superstaariga satsi vastu. Bosnia oli samuti niisugune,» vihjas Vene Läti koondise superstaarile Kristaps Porzingisele.

«Omad asjad tegi ta ära. Ei saa öelda, et me hullult õnnestusime, aga väga hätta ka ei jäänud,» rääkis Vene 18 punkti visanud Porzingise vastu tegutsemisest.

Neljapäeval ootab meie koondist ees Ljubljanas MM-valikmäng Sloveeniaga, kelle koosseisu kuulub Luka Doncic. Järgmise nädala pühapäeval mängitakse Tallinnas Soomega, kelle liider on Porzingisega sarnane NBA staar Lauri Markkanen.