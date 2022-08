GALERII ⟩ Eesti ja Soome jalgpallilegendid pidasid A. Le Coq Arenal tulise lahingu

Jääger tegi oma debüüdi meeste koondises 2002. aastal maavõistluses Uus-Meremaa vastu, kui Eesti teenis 3:2 võidu. A. Le Coq Arenal peetud kohtumises sekkus Jääger 69. minutil vahetusest. Kokku on kaitsja Eesti koondise eest väljakul käinud 126 korda. Kruglovi esimene mäng koondises toimus 2004. aastal võõrsil Läti vastu, kui kohtumine lõppes 2:2 viigiga. Kokku on äärekaitsja arvel 115 koondisemängu ning neli väravat. Dmitrijevi debüüt toimus 2004. aastal maavõistluses Moldova vastu, kui Eesti sai kirja 1:0 võidu. Dmitrijev alustas algkoosseisus ning tegi kaasa 74 minutit. Poolkaitsja arvele kogunes aastatega koondise eest 106 kohtumist.

Legendide mängu alustasid kõik kolm ka algkoosseisus. Lahkumismängu algrivistuse järel tänasid Dmitrijevi, Kruglovi ja Jäägerit Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak, Soome delegatsiooni juht Lennart Wangel, jalgpalliliidu suurtoetaja Nike’i esindajad Rainer Tops ja Sander Viilup, jalgpalliliidu suurtoetaja Coolbeti esindaja Samir Abdurahmanov, Eesti koondise fännirühmituse Jalgpallihaigla esindaja Frank Kolde, Maardu linnapea Vladimir Arhipov ja Maardu jalgpallifänn. Väljakult lahkudes – Kruglov 30. minutil, Jääger 37. minutil ja Dmitrijev 58. minutil – said kolm teenekat Eesti jalgpallilegendi tribüünidele saabunud 1572 pealtvaataja ja kõigi väljakulviibijate võimsa, tänuliku ja südamliku aplausi osaliseks.

Legendide mängul on ka heategevuslik mõõde – kõikide üritusele soetatud piletite tulu suunatakse Eesti jalgpalliklubidele AED- ehk elustamisaparaatide soetamiseks. Samuti avas EJL spetsiaalse arveldusarve LHV pangas, kuhu on võimalik kõigil teha annetusi 20. augustini (k.a.): konto number on EE707700771000810891, saajaks tuleb märkida Eesti Jalgpalli Liit ning selgitusse «Elustamisaparaatide soetamiseks» ja annetaja isikukood (kui soovitakse tulumaksutagastust).