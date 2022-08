Kimi Räikkönen naaseb vastu kõiki ootusi taas ringrajale

F1 maailmameister kinnitas, et talle on pärast karjääri lõpetamist tehtud väga palju erinevaid pakkumisi, ent on paljudest viisakalt loobunud. Siiski otsustas ta end Nascari autos proovile panna ning Trachkhouse Racingu meeskonnale läks see üsna palju maksma. Täpsetest summadest pole räägitud, ent meeskonna pealik Justin Marks kinnitas, et odav see polnud.