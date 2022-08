Jürgen Klopp astus suurima rivaali kaitseks välja: soovisin telefoni haarata ja kriitikutele midagi meelde tuletada

United on teinud ajaloo ühe kehvema alguse Inglismaa kõrgliiga hooajale. Esimese kahe mänguga pole neil liigatabelis ühtegi punkti ning seda kohtumistes Brightoni ja Brentfordi vastu. Täna ollakse liigatabelis täiesti viimasel positsioonil.

Pärast Brentfordilt saadud 0:4 kaotust võttis raadios sõna endine Aston Villa ründaja Gabby Agbonlahor. Endine ründetuus tegi Unitedi täiesti maha ning see ajas Kloppi vihale. Sakslane soovis telefoni haarata ja stuudiosse helistada.

«Eelmine nädal polnud Unitedile kerge. Samas unustame, kui hea Brentford tegelikult on. Ma nägin selle kohtumise esimest poolaega, ent seejärel hakkasin raadiot kuulama,» lausus Klopp alustuseks.

«Gabby Agbonlahor, kes kaotas meile minu esimesel hooajal 6:0, polnud väljakul just meeskonna vaimne liider. Samas kasutas ta Unitedi kohta kohatuid väljendeid. Olin väga lähedal, et helistada sinna saatesse. Meeldetuletuseks, et ka tema oli jalgpallur.»