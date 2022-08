EMil kulla võitnud kuulitõukaja jäi medalist ilma

Kolmapäeval lendas Mihaljevic Saksamaalt tagasi kodumaale. Horvaatiasse jõudes avastas ta, et võidetud kuldmedal on kadunud, vahendab Saksamaa väljaanne Bild.

Horvaatia meedia teatas laupäeval, et kadunud medal on üles leitud. Autasu leidis Saksamaa lennufirma Lufthansa töötaja. Medal on ka Mihaljevicile tagastatud.