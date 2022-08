Autoralli MM-sari võib järgmisel hooajal saada kalendrisse väga eksootilise etapi

«Meile tuli see idee juba 2020. aastal. Me soovime, et autoralli MM-sari oleks võimalikult globaalne. Seetõttu toimuks kaheksa rallit Euroopas ja kuus mujal maailmas,» rääkis Larkin.

«Me oleme pikalt üritanud Lähis-Idasse naasta. Viimati olime seal 2011. aastal Jordaanias. Me usume, et see on koht, kuhu tahame uuesti investeerida,» sõnas Larkin Lähis-Idas etapi korraldamise kohta.