Ussõk enne aasta suurimat raskekaalu lahingut: ma käisin ettevalmistuse ajal kosmoses ära

Ussõk ja Joshua kohtusid esmakordselt mullu 25. septembril Londonis. Matši võitis kohtunike ühehäälse otsusega ukrainlane Ussõk, kes on favoriit ka sellel korral.

«Ma arvan, et ma käisin neli-viis korda kosmoses ära selle matši ettevalmistuse ajal. See oli minu jaoks väga raske,» rääkis Ussõk.

«Seda härrat ei saa alahinnata. Ta on väga tugev. Sa ei saa olümpiavõitjaks niisama. Ta on raskekaallase jaoks ideaalses vanuses, sest tal on olnud aega teadmisi kõrva taha panna,» sõnas ukrainlane intervjuus portaaliga boxingscene.