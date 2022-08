Milano Inter müüs Jürgensi liigarivaalile

Portaal FCInternews kirjutab, et Inter otsustas teha 19-aastase Jürgensi rahaks ning too liigub edasi Torinosse. Ta pole esimene mängija, kes sellise sammu teeb. Interist Torinossse suundus ka 26-aastane austerlane Valentino Lazaro. Tõsi, tema puhul on tegu aastase laenulepinguga.