Neuville: peame Tänakuga rääkima

Sündmused hakkasid hargnema eilse lõunapausi eel, mil Tänak kurtis, et tema Hyundail on probleeme ülekandega.

Veidi pärast seda esines Neuville huvitava avaldusega, süüdistades Tänakut vassimises. «Ma pole eriti kindel, et tal on tõesti probleemid. Kui temal on mured, siis mina sõidan vaid kolme silindriga,» irvitas belglane 12. katse järel antud intervjuus. «Aga see on tore mäng. Me kõik tahame ju võidu eest heidelda.»

Nii mõnedki arvavad, et karma sai koduradadel sõitnud Neuville'i kätte. Ta läks 15. katsele vastu 17,2-sekundilises edus, kuid sõitis siis rajalt välja ja oli sunnitud katkestama.

«Ma ei teagi... Nagu ta enne ütles, siis ilmselt mu autol polnudki midagi viga. Ma ei tea... kahju, et see juhtus. Aga tiimisiseselt ei peaks me teineteise vastu võitlema, vaid teistega. Ma ei tea, mis tal arus oli,» kõlas eilse päeva lõpus Tänaku vastulause Neuville'ile.

«See üllatab mind,» alustas Neuville eile õhtul Belgia rahvusringhäälingule antud intervjuud. «Ma oleks pidanud mainima, et tegu on mänguga. Tänakul on seni hea ralli olnud, Evansil ka. See oli suurepärane võitlus,» jätkas ta.

«Minu tiimikaaslase probleemid ei ole olnud väga tõsised ehk ma arvan, et katseajad olid ikka olemas. Mõistagi peame rääkima. Räägin temaga ja eks siis näeb. Ta sai kindlasti minust valesti aru,» seletas belglane.