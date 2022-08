Tänak ei osanud võitu oodata: kuidagi suudame end kokku võtta, isegi kui meil ei ole mugav

Hea näha, et mõned tulemused tulevad. Meil on arenguruumi, võiksime olla veel tugevamad. Tükk tööd ootab veel ees,» ütles Tänak kohe pärast viimase kiiruskatse võitu.

Suurepärane sõit Otilt ja Martinilt. Hea, et suutsime pärast Soome kruusarallit taas ka asfaldil tipus olla. Me pole veel päris seal, kus tahame, aga oleme näidanud, et auto on võimeline igal pool võitma. See on väga julgustav kogu meeskonnale, paljud inimesed olid meid siin külastamas, tänan neid kõiki,» rääkis prantslane WRC TV-le.