Latvala tahab Rally1-autoga MM-rallit sõita ja avaldas, kus see juhtuda võiks

«Hetkel olen ma osalenud 209 MM-rallil, aga oleks tore see number 210 peale viia,» lisas ta.

Latvala on paar korda saanud Toyota Rally1-autot proovida ning on väga elevil mõttest sellega üks võistlus ise kaasa teha.

«Kogeda uue generatsiooni autosid sellises kohas nagu Soome oleks midagi erilist ja nüüd on mul paar aastat, et see asi korda ajada,» tunnistas ta.