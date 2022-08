Pingerida, kus Tänakut edestavad vaid Loeb, Ogier ja Sainz

Sel nädalal teenis Ott Tänak karjääri 17. MM-sarja etapivõidu, kuid statistikud on kokku arvutanud, et kõik esikohad on tulnud 12 erineval rallil. Selles arvestuses edestavad eestlast vaid kolm rallimaailma suurkuju – Carlos Sainz (13 erinevat rallit), Sébastien Ogier (20) ja Sébastien Loeb (23).