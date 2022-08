Räikköneni kunagine boss rääkis suu puhtaks: Kimi ei jätnud väga head esmamuljet

Zehnder on Sauberi tiimis olnud selle loomisest alates ehk 1990ndate algusest. Nüüd Alfa Romeo nime kandvas meeskonnas töötab Zehnder meenutas F1 taskuhäälingus Beyond The Grid, et Räikkönen oli oma esimestel testidel meeletult kiire, kuid soomlasel olid ka omad puudused.