Hyundai tiimipealik jagas kahtlevaid kommentaare. Kas Tänak võib tõesti töökohta vahetada?

Vaatamata viimase aja headele tulemustele ei tööta i20 hübriidauto kaugeltki soovitud viisil. Kõik Hyundai sõitjad on vähemal või suuremal määral masinat kritiseerinud, ka Tänak. Nõnda on juba mõnda aega spekuleeritud, kas eestlane soovib tiimis jätkata.

«Need on vaid kõlakad,» ütles Tänak pärast Belgia etapi võitu rallit.fi-le.

«Praegu on Ott meiega ja loodetavasti ta jätkab siin,» kommenteeris Hyundai ajutine tiimipealik Julien Moncet üsna ebakindlalt Tänaku olukorda.

«Mina ei sõlmi lepinguid ühegi sõitja ega kaardilugejaga. Ma lihtsalt ütlen, et isegi lepingu korral võib sõitja lahkuda. Võtame näiteks võrdluseks jalgpalli.»

Pärast seda tõmbas Moncet veidi tuure maha: «Ott on tiimi osa ja nii jääb ka edaspidi.»

Eelkõige on Tänakut seostatud M-Spordiga, kes vajaks väga alalist tippsõitjat. Sahistatud on ka Toyota tiimist, ent see näib üsna ebatõenäoline. Samas ühtegi vettpidavat fakti pole eksperdid eestlase tuleviku osas lauale käinud.