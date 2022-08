Neuville'i kaardilugeja puhkes katkestamise järel nutma: ma ei tea, kuidas sellest üle saada

Belglaste ekipaaž hoidis 14 kiiruskatse järel turvaliselt esikohta, tiimikaaslased Ott Tänak ja Martin Järveoja jäid 17,2 sekundi kaugusele. Ent järgneval katsel kaldusid liidrid teelt välja. Pealtvaatajad aitasid masina kraavist välja, ent avarii järel tekkinud kahjude tõttu tuli võistluspäev pooleli jätta.

«Tulin aeglasest vasakkurvist, kus asfalt oli üsna libe. Üllatuslikult oli tee täiesti mudane, seda polnud legendis kirjas. Me polnud valmis, et olud on nii keerulised. Eelsõitjatele (gravel crew) oli tee samuti veel puhas. Seega tabas meid üllatus ja midagi polnud teha. Sõitsin kraavi ja kahjuks oli meie jaoks ralli läbi,» selgitas Neuville pärast õnnetust.

Ka ralli järel olid mehed jätkuvalt löödud. Eriti tõsiselt läks juhtunu korda Wydaeghele.

«Pettumus on üüratu. Ma ei tea, kuidas sellisest tagasilöögist üle saada. Hakkame nüüd Kreeka rallile keskenduma, nii et loodetavasti ununeb see kiiresti,» arutles kaardilugeja Belgia rahvusringhäälingule RTBF antud intervjuus.

«Võit pidanuks meile tulema, aga paraku käivad sellised asjad ralliga kaasas. Muidugi puhkesin pärast katkestamist nutma. Midagi sellist, eriti Ieperis, kogeda on väga valus. Positiivne oli auto suutlikkus. See annab lootust, et saame viimase nelja ralli jooksul hooaja esimese võidu kätte.»