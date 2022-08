Kaheksas vägistamises süüdistatav jalgpallistaar hooples ohvrite ees: ma olen maganud 10 000 naisega

Inglismaa väljaande Mirrori andmetel võttis jalgpallur ära naise telefoni ja palus tal minna magamistuppa, kui ta soovis oma mobiili tagasi saada. Ohver ütles mitu korda endisele Manchester City vasakkaitsjale, et ta ei soovi vahekorda astuda, kuid meest see ei huvitanud.

«Olgu, ma olen maganud 10 000 naisega. Kõik on hästi,» oli mees selle peale vastanud.

Lisaks kaheksale vägistamisele on süüdistab prokuratuur Prantsusmaa jalgpallurit ühes vägistamiskatses ja ühes seksuaalses rünnakus. Süüdistuse kohaselt on kuriteod toime pandud seitsme naise vastu ajavahemikus oktoober 2018 kuni august 2021.

Hetkel kautsjoni vastu vabaduses viibiv Mendy on kõiki süüdistusi eitanud. Lisaks jalgpallurile on kohtu all ka tema sõber Louis Saha Matturie