Evans selgitas, miks Belgia rallil saatuslikuks osutunud ajatrahv saadi

«Ma ei saa ta peale pahane olla. Kui ma seda teeks, saaks Scott mulle öelda, et kaotasin meie jaoks 2020. aasta MM-tiitli, kui Monzas viimasel etapil avarii tegin. Me võidame ja kaotame koos. See on kõik. Rohkem pole siin midagi arutada,» rääkis Evans pärast Belgia rallit.