Viimsi toob korvialust kindlustama Soome meistri

«Olen väga tänulik, et saan liituda Viimsi korvpalliklubiga. Minu agendi kirjelduste põhjal on Eesti-Läti ühisliigas tugev tase ning soovin end kõrgel tasemel proovile panna. Pärast hooaja lõppu Soomes oli võimalus Tallinnat külastada. Imeilus linn, ning nüüd on mul suurepärane võimalus näha ja õppida Eestit lähemalt tundma. Kõige olulisem on olla kasulik oma meeskonna jaoks. Soome liigas ei saanud ma ülemäära palju mänguaega kuna meie meeskonnas oli kokku viis välismängijat. Platsile saades, andsin endast parima, kuid ei realiseerinud kogu potentsiaali. Mul on hea meel, et saan mängida Viimsis,» on mees enne hooaja algust väga elevil.