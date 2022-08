Meedia: Hyundai uus tiimipealik tuleb vormelimaailmast

Ralliportaali sõnul on neil kindlaid allikaid, mis kinnitavad üheselt, et järgmiseks tiimipealikuks saab Boullier. Tegu on väga uhke resümeega mehega. Ta on olnud vormel 1-sarja meeskondade Renault, Lotus ja McLaren tiimipealik. Hetkel on ta F1 Prantsusmaa GP tegevjuht. DirtFishi andmetel on Hyundai poolt ametlikku teadaannet oodata juba sellel nädalal.