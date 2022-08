Neuville skandaalsest väljaütlemisest: Tänak ei mõistnud mind

Sündmused hakkasid hargnema laupäevase lõunapausi eel, mil Tänak kurtis, et tema Hyundail on probleeme ülekandega.

Pärast rallit maeti kiiresti sõjakirves maha ning Neuville selgitas asjaolusid. «Rääkisime Otiga hiljem sellest. Ta lihtsalt ei mõistnud mind antud olukorras. Sain teada, et Otil on probleem, aga ajas see liiga palju ei kajastunud. Ta kaotas mulle kolm sekundit ning seega otsustasin naljatada ja öelda, et mul on kasutada ainult kolm silindrit,» selgitas Neuville.