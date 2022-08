Fury nõuab sajandi tiitlimatši eest kosmilisi summasid

WBC meistrivöö omanik Fury soovib Oleksandr Ussõkiga kohtumise eest veidi vähem kui 150 miljonit eurot saada. See oleks tema varasemast suurimast palgapäevast kordades suurem summa. Sel aastal WBC meistrivööd kaitsnud Fury teenis Dillian Whyte alistamise eest 35 miljonit eurot.

Seejuures teatas Fury tänavu, et lõpetab kogunisti sportlaskarjääri, ent säärane suur tiitlimatš tõstab tema huvi jätkamaks. Samuti on öelnud Ussõk, et soovib Furyga kohtuda. Kui seda matši ei tule, siis võib ukrainlane koguni kindad nurka visata ja samuti karjääri lõpetada. Hetkel käivad meeste esindajate vahel läbirääkimised.