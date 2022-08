Leok teeb Rahvuste krossil motospordi ajalugu

«Tahan aus olla ja ma ei võtaks seda kutset vastu, kui mul poleks kiirust ja füüsist. Need võistlused tõestasid mulle ja eks ka natuke teistele, et valik on aus. Nüüd teen poistega Vantaa noorte MMi ära ja nemad jäävad korraks tahaplaanile ja keskendun kuni Rahvuste krossini endale. Minu jaoks saab see olema väga eriline hetk ja mul on au esindada Eestit.»

Jörgen-Matthias Talviku (MX2, Husqvarna, Pärnu Motoclub) on rahvuskoondises teist korda: «Olen väga tänulik, et osutusin koondisesse valituks ja esindan auga meie Eestit Rahvuste krossil. Mul on väga hea meel, et saan olla ühes meeskonnas nii kogenud sõitjatega nagu Tanel ja Harri seda on. Eelnevad kogemused on sellisel võistlusel väga tähtsad ja võib öelda, et üks unistusi on täitumas jagada tiimi selliste meestega! Meil on tugev tiim ja olen ka ise juba kogemuse võrra rikkam peale eelmise aasta esimest korda Rahvuste krossil. Samuti olen sõitnud USA radadel ja eks seegi tuleb kasuks! Kindlasti teeb tiim omavahel head koostööd koos mänedžer Martiniga, seda kogesin juba eelmisel aastal, ja ootan väga juba Red Budis võistlemist! Tänud kõigile asjaosalistele!»

Harri Kullas (Open, Yamaha, Pärnu Motoclub): «Väga hea meel on olla taas Eesti koondises. Minu hooaeg on läinud üpris hästi, seega on tore ja au, et saan jälle Eestit esindada! Meeskond on super, nagu igal aastal. Taneliga koos olen Rahvuste krossil mitu korda sõitnud, ta on oma kogemustega koondises väga vajalik. Jörgenit tean samuti väga hästi, seega on meie tiimi suhtlus ja koostöö super hea. Väga lahe, et meil on sel aastal valikuvariante nii palju nii väikesest riigist ja kuna mehed olid väga võrdsed, siis Taneli kogemus mängis valiku juures väga suurt rolli.»